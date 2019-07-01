Участники банды Басаева получили от 13 до 19 лет за нападение на военных

Четыре члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба получили от 13 до 19 лет лишения свободы за убийство российских военнослужащих, сообщили в Следственном комитете РФ.

В период с 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи вооружённых боевиков приняли участие в мятеже, в ходе которого напали на военнослужащих ВС РФ. В результате массированного прицельного обстрела было убито 33 человека, ранено 34. В нём участвовали в том числе и Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев.

— Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову — 16 лет лишения свободы, Мухатдинову — 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается, в настоящее время ещё три человека привлекаются по уголовному делу. Правоохранители проверяют их на причастность к нападению, устанавливают их роли и действия в составе банды.

Кроме того, по этому делу в федеральный и международный розыск объявлено 28 человек. В отношении семи боевиков, в числе которых Шамиль Басаев, уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.