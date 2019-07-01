Алла Пугачёва прокатилась по перрону вокзала на авто

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на поступок Примадонны. Некоторые из них обвинили певицу в излишнем пафосе.

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва проехала по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на автомобиле. Соответствующая видеозапись, на которой очевидцы засняли, как Примадонну доставляют прямо к вагону, появилась в Сети.

На кадрах видно, как Примадонна вышла из чёрного автомобиля представительского класса и в сопровождении поднялась в свой вагон, где её встретил муж, телеведущий и пародист Максим Галкин. Пара села в поезд и отправилась по маршруту Москва — Рига. В свою очередь из столицы Латвии супружеская чета поехала в Юрмалу, где уже несколько лет подряд отдыхает вместе с детьми.

Поклонники неоднозначно отреагировали на поступок исполнительницы. Некоторые комментаторы осудили народную артистку, посчитав, что "звёздный статус" не должен давать право нарушать правила и заезжать на перрон на машине: "А как машина оказалась на перроне? Или за деньги можно всё?", "Понты", "На перрон на машине? А что не на вертолёте?".

В то же время другие пользователи соцсетей. наоборот, не увидели в ситуации ничего предосудительного и пожелали Примадонне счастливого пути и тёплой погоды в Юрмале: "Люблю Пугачёву с детства. Кому, как не ей, к поезду подъезжать", "Алла Борисовна это заслуживает, как никто другой".