СК возбудил уголовное дело из-за нападения на блокпост в Чечне

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Фото © TACC / Солунин Михаил

После нападения неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни следователи республиканского СУ СКР возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что сначала злоумышленник бросил гранату в блокпост, от взрыва которой никто не пострадал. Затем он достал нож и набросился на одного из полицейских, тот от полученных ранений скончался по дороге в больницу. Сам нападавший был уничтожен ответным огнём правоохранителей.

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