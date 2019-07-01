СК возбудил уголовное дело из-за нападения на блокпост в Чечне

После нападения неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни следователи республиканского СУ СКР возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

— Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что сначала злоумышленник бросил гранату в блокпост, от взрыва которой никто не пострадал. Затем он достал нож и набросился на одного из полицейских, тот от полученных ранений скончался по дороге в больницу. Сам нападавший был уничтожен ответным огнём правоохранителей.