Жительница Урала подожгла вышку связи, чтобы избавиться от бессонницы

Женщина напоила своего супруга водкой, чтобы он крепче спал, а сама отправилась к конструкции.

Жительница Североуральска подожгла вышку сотовой связи, решив, что она является причиной её недомогания и бессонницы.

Как рассказал Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина посмотрела в Сети видеоролик о том, что расположенные около населённых пунктов сотовые вышки якобы опасны для здоровья и являются причинами заболеваний, в том числе инсультов и рака. После этого она решила уничтожить вышку.

Жительница Урала напоила своего супруга водкой, чтобы он крепче спал, а сама отправилась к строению. Вскоре в дежурную часть обратились сотрудники оператора сотовой связи. Они сообщили о срабатывании датчиков на объекте. Приехавшие на место правоохранители увидели женщину, пытавшуюся поджечь спичками обмотанные тряпками провода.

При осмотре места происшествия была найдена пластмассовая бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью. В карманах одежды женщины обнаружили спички, фонарик и баллон с перцовым газом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.