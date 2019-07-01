Россиянке дали 14 лет за жестокое убийство мужа-немца в Испании

Суд в Испании приговорил россиянку Светлану Батукову к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство своего мужа-немца. Адвокаты намерены обжаловать это решение суда, ведь на ноже не нашли отпечатков гражданки России, она же свою вину так и не признала. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суд счёл вину Батуковой доказанной. Кроме того, в инстанции сочли действия россиянки чрезвычайно тяжкими из-за хладнокровности. Там же указали, что у её супруга не было возможности защищаться из-за состояния здоровья, а после нападения она не вызвала медиков. При этом в суде не согласились с версией прокуратуры, что Батукова натравила собак на ещё живого мужа. Там считают, что это произошло уже после смерти мужчины.

Как уже сообщал Лайф, пара была жената всего несколько месяцев, а перед смертью новоиспечённый муж перенёс операцию на трахее и едва мог разговаривать.