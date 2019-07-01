Психолог объяснил любовь россиян к сериалам попыткой "пожить чужой жизнью"

Кроме того, люди всё чаще становятся подвержены депрессии — такое состояние, считает эксперт, можно диагностировать у каждого второго.

Россияне предпочитают проводить свободное время за просмотром сериалов, так как стремятся уйти от реальности. Так клинический психолог Михаил Хорс объяснил результаты опроса "Левада-центра".

По его мнению, более активный отдых предпочитают состоятельные граждане, которые могут себе это позволить, а также молодёжь — в силу возраста. Остальные же, считает специалист, проводят время перед экраном телевизора.

— Я уверен, что сериалы, онлайн-игры, YouTube и прочее — это вот такая попытка пожить чужой жизнью, не своей. Она появляется тогда, когда на обустройство собственной жизни не хватает ресурсов, причём не только финансовых и временных, — цитирует Хорса НСН.

Напомним, "Левада-центр" выяснил: чаще всего россияне проводят досуг за просмотром фильмов и сериалов (79%). 66% встречаются с друзьями. А вот книги и походы в театр предпочитают очень немногие.