Охранник подмосковной "Пятёрочки" убил воришку, не рассчитав силы

Посмертная экспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии тупым предметом.

В подмосковном городе Электросталь 50-летний охранник "Пятёрочки" Игорь Е. задушил 20-летнего Владислава, который пытался украсть продукты.

По словам источника Лайфа, сотрудник частного охранного предприятия засёк молодого человека и отвёл в подсобку. Там с парнем решил провести беседу заместитель директора магазина. Владислав начал вести себя неадекватно: матерился, сыпал угрозами в адрес персонала, а в какой-то момент набросился на замдиректора.

Охранник решил вмешаться в происходящее — он скрутил молодого человека и, не рассчитав силы, задушил. Приехавшие в магазин врачи скорой не смогли реанимировать Владислава. В ходе посмертной экспертизы было установлено, что парень умер в результате механической асфиксии тупым предметом.

Задушивший молодого человека охранник "Пятёрочки" задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники "Пятёрочки" избивают покупателей из-за подозрений в кражах.