Джордж Мартин назвал токсичными недовольных фанатов "Игры престолов"

Он отметил, что никогда не видел такого безумия, которое творится сейчас в Сети.

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого была снята знаменитая сага "Игра престолов", выразил недовольство негативными высказываниями о финальном сезоне сериала и назвал таких фанатов токсичными. Об этом сообщает The Independent.

— Да, были разногласия, даже вражда, но такого безумия, которое мы видим сейчас в Сети, — никогда, — сказал он.

Напомним, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодование среди зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон.