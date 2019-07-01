Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях в Чёрном море

Черноморский флот ВМФ России отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в международных военно-морских учениях Sea Breeze — 2019. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ).

Как отметили в военной структуре, силами и средствами Черноморского флота был выполнен комплекс мероприятий по слежке и контролю за кораблями НАТО в северо-западной части Чёрного моря. Таким образом, флот отработал ситуацию по оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

Отметим, что ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся с 1997 года, стартовали в Одессе сегодня, 1 июля.

В учениях задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии. Всего в учениях примут участие 32 корабля, 24 самолёта и более 900 человек личного состава.

В частности, в Sea Breeze — 2019 примут участие американский ракетный эсминец Carney и быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США.