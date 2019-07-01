Паводок в Иркутской области показали из космоса

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Фото © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

В мониторинге ситуации задействованы российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

Государственная корпорация "Роскосмос" выложила на своём сайте фотографии из космоса, на которых видна пострадавшая от паводка Иркутская область.

Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, — сказано в сообщении госкорпорации.

<p>Фото © Государственная корпорация по космической деятельности &#34;Роскосмос&#34;</p>

Как уточнили в "Роскосмосе", по состоянию на 14:00 1 июля спасателям передали данные с более чем полутора миллионов квадратных километров.

На опубликованных снимках из космоса видны город Нижнеудинск и окрестности Бирюсинска.

По последним данным, жертвами паводка в Приангарье стали 12 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Лайф снял с коптера масштаб затопления.

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