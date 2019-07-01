Паводок в Иркутской области показали из космоса

В мониторинге ситуации задействованы российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

Государственная корпорация "Роскосмос" выложила на своём сайте фотографии из космоса, на которых видна пострадавшая от паводка Иркутская область.

— Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, — сказано в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в "Роскосмосе", по состоянию на 14:00 1 июля спасателям передали данные с более чем полутора миллионов квадратных километров.

На опубликованных снимках из космоса видны город Нижнеудинск и окрестности Бирюсинска.

По последним данным, жертвами паводка в Приангарье стали 12 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Лайф снял с коптера масштаб затопления.