Термокружка, как у Путина, появилась в китайских магазинах и стала хитом продаж

Продавцы описывают термос, на котором изображён российский герб, как "высококлассный" и "полезный для здоровья".

Белый термос, который похож на кружку президента России Владимира Путина, появился в китайских интернет-магазинах и стал хитом продаж. Об этом сообщает Global Times.

Сотни онлайн-платформ предлагают купить термостакан, описывая его как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На сосуде изображён российский герб.

Представитель одного из магазинов отметил, что к ним уже поступило более сотни предзаказов. По их словам, покупка станет "идеальным подарком для друга".

Ранее сообщалось, что Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как ранее пояснял Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай. Этот сосуд у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью. В Кремле удивлены вниманием СМИ к кружке-термосу.