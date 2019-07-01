Жертва "подмосковного Отелло" снялась в откровенной фотосессии. И это огонь!

Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-тирана, продолжает вдохновлять российских женщин. Будучи молодой и красивой, она лишилась руки. Но не лишилась женского обаяния и не потеряла вкус к жизни.

Фотосессия в неожиданном и откровенном образе появилась на странице Маргариты "ВКонтакте". На снимках девушка позирует в коротких шортах, открытом топе и удлинённом жилете, на ногах у неё грубые ботинки, а на голове — высокий дерзкий хвост. В этой фотосессии Рита предстала эпатажной и сильной, но вместе с тем бесконечно женственной и нежной. Для неё это открытый разговор о женской сексуальности.

— Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке чёрный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, — признаётся Маргарита своим подписчицам. — Но сексуальность — это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!

И хотя эти снимки выглядят как с обложки журнала, в беседе с Лайфом Рита рассказала, что это была обычная фотосессия — "для себя".

— Это было неделю назад, в понедельник. Образ обсуждали с фотографом, но причёску и макияж я просила, одежда тоже моя, — рассказывает она.

Напомним, в декабре 2017 года супруг Грачёвой похитил и вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал её истязать. Он нанёс матери своих сыновей около десяти ударов топором по запястьям и кистям, за что позже был лишён родительских прав и приговорён к 14 годам тюрьмы.