Уборщица и медведица после "схватки" в Московском зоопарке чувствуют себя хорошо

Все сотрудники проходят инструктаж, а также тренинги по технике безопасности и знают, как себя вести в экстремальных ситуациях.

В Московском зоопарке подтвердили, что у них произошёл инцидент с уборщицей вольера и белым медведем. При этом и сотрудница, и медведица Мурма чувствуют себя хорошо, никто из них не пострадал. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Представители учреждения отметили, что все сотрудники проходят инструктаж, а также тренинги по технике безопасности. Как заверили в Московском зоопарке, каждый знает, как правильно себя вести в экстремальных ситуациях.

— Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники не получили никаких травм, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сотрудницы зоопарка проводили уборку вольера. Когда одна из них скрылась из объектива камеры видеонаблюдения, к другой внезапно подбежал белый медведь. Женщина не растерялась: выставила перед собой веник и совок, не давая животному приблизиться вплотную.