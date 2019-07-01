Политолог объяснил, почему из музея мадам Тюссо убрали восковую Мэй

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Фото © Twitter / DelMody

Британский политолог Маркус Пападопулос призвал не искать политического подтекста в решении музея мадам Тюссо убрать на склад восковую фигуру Терезы Мэй, сообщает телеканал "360".

Тереза Мэй занимала кресло премьер-министра недолго, около трёх лет. Она очень скоро оставит свой пост. Осталась всего пара недель. И она не запомнится как бессменный лидер Британии, — сказал эксперт.

По его мнению, посетители музея едва ли расстроятся, не найдя на экспозиции фигуру Мэй.

Пападопулос отметил, что фигуры людей, которые сыграли ключевые роли в истории, из музея не убирают — так, посетители могут увидеть выполненных из воска Уинстона Черчилля и Адольфа Гитлера.

Напомним, решение убрать на склад фигуру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приняли по итогам голосования среди посетителей музея мадам Тюссо.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй 7 июня официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника. Имя нового главы правительства объявят в конце июля. Главный претендент на этот пост — бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон.

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