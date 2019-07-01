Политолог объяснил, почему из музея мадам Тюссо убрали восковую Мэй

Британский политолог Маркус Пападопулос призвал не искать политического подтекста в решении музея мадам Тюссо убрать на склад восковую фигуру Терезы Мэй, сообщает телеканал "360".

— Тереза Мэй занимала кресло премьер-министра недолго, около трёх лет. Она очень скоро оставит свой пост. Осталась всего пара недель. И она не запомнится как бессменный лидер Британии, — сказал эксперт.

По его мнению, посетители музея едва ли расстроятся, не найдя на экспозиции фигуру Мэй.

Theresa May will step down as Prime Minister on Friday 7th June, but should her Madame Tussauds London figure leave or remain?#trexit — Madame Tussauds (@MadameTussauds) 24 мая 2019 г.

Пападопулос отметил, что фигуры людей, которые сыграли ключевые роли в истории, из музея не убирают — так, посетители могут увидеть выполненных из воска Уинстона Черчилля и Адольфа Гитлера.

Напомним, решение убрать на склад фигуру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приняли по итогам голосования среди посетителей музея мадам Тюссо.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй 7 июня официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника. Имя нового главы правительства объявят в конце июля. Главный претендент на этот пост — бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон.