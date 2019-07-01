В Анапе закрыли все пляжи

Причиной тому является тягун — мощное донное течение, возникающее на море после шторма.

На пляжах Анапы ввели запрет на купание. Такие меры были приняты в связи со штормом и сильным донным течением. Об этом сообщает издание "Анапское Черноморье", ссылаясь на пресс-службу администрации города.

Такие меры были приняты в связи со сильнейшим штормом, который разразился у берегов Чёрного моря в черте Анапы. В результате бури в прибрежной акватории образовалось мощное донное течение.

Оно крайне опасно тем, что зачастую начинается на мелководье и направлено от берега. Поток воды настолько сильный, что может унести человека в открытое море. Скорость этого течения составляет от полутора до двух с половиной метров в секунду. Справиться с таким потоком практически невозможно.

— Управление гражданской обороны и защиты населения курорта предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль над детьми и пожилыми людьми, — говорится в сообщении администрации города.

При столкновении с тягуном спасатели советуют не тратить силы и энергию и плыть против его потока. Ширина донного течения чаще всего небольшая, поэтому, чтобы спастись, достаточно его переплыть, гребя вдоль береговой линии.