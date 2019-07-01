Пассажирка рассказала таксисту о "порче", и он отдал ей 8 млн рублей

Таких денег у мужчины не было — чтобы расплатиться за услуги женщины, он взял кредит в банке.

В Твери 65-летняя цыганка сняла с 32-летнего таксиста порчу за восемь миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что познакомился с женщиной на работе. Во время поездки пассажирка убедила его в том, что он находится "под воздействием порчи" и что его самого и близких в скором времени ждут болезни и несчастья.

Злоумышленница предложила провести специальный обряд для избавления от проклятия: сжечь деньги, якобы приносящие мужчине неудачи. Таксист согласился и для оплаты услуг цыганки взял кредит в банке.

Для проведения обряда мужчина передал женщине деньги для сжигания их в костре. Злоумышленница подменила банкноты на билеты "Банка приколов", а настоящие купюры забрала себе. Она убедила жителя Твери в необходимости повторения обряда несколько раз.

— В результате встреч с цыганкой мужчина передал ей в общей сложности восемь миллионов одиннадцать тысяч рублей. Заподозрив обман, потерпевший обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемая была задержана при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром". При обыске у неё нашли часть похищенных денег.

В отношении неработающей, ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Задержанная находится под стражей, правоохранители проверяют её на причастность к аналогичным эпизодам.

Ранее Лайф сообщал о задержании лжеэкстрасенсов, снимавших "порчу" за три миллиона рублей.