Детский ансамбль остался без багажа за границей из-за сбоев в Шереметьево

Восемь мест багажа до сих пор не найдены, ещё четыре будут переправлены из Москву в Стамбула, однако, как они попадут в руки владельцев, неясно.

Почти половина детей из подмосковного ансамбля, вылетевших на днях из московского аэропорта Шереметьево на танцевальный фестиваль в Болгарии, не смогла получить свой багаж. Об этом сообщает "Интерфакс".

Группа из 25 детей и родителей в воскресенье, 30 июня, вылетела рейсом "Аэрофлота" из столичного аэропорта Шереметьево в Стамбул. Однако по прибытии в Турцию дети и родители недосчитались 12 мест багажа. После нескольких часов ожидания и составления заявлений об утере группа отправилась в болгарский город Албена на фестиваль детского творчества.

Позднее выяснилось, что четыре чемодана нашли и один из них уже переправлен в Стамбул, однако к этому времени группа уже уехала. На данный момент неясно, как будет доставлен найденный багаж из Стамбула в Албену. Тем временем ещё восемь чемоданов отследить не удалось.

— Дети остались без одежды, без ничего — у них нет даже нижнего белья и купальников. Другие дети делятся с ними одеждой, но это не решает проблему, — цитирует агентство одну из сопровождающих группы Екатерину Бухрашвили.

Собеседник агентства отметил, что телефоны розыска багажа не отвечают, в колл-центре "Аэрофлота" помочь не могут и отправляют в аэропорт Стамбула, где на звонки отвечают сотрудники, не говорящие по-русски.

Напомним, в начале июня пассажиры пожаловались на задержку выдачи багажа в Шереметьево. Руководству аэропорта пришлось объясняться. В Минтрансе заявляли, что на складах воздушной гавани лежало около тонны чемоданов и сумок. Однако спустя месяц ситуация повторилась, на этот раз из-за плохой погоды. В итоге из-за новых проблем с багажом было заведено 18 административных дел.