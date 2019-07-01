В Роскомнадзоре оценили вероятность очередного штрафа в отношении Google

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Фото © Pixabay

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещённой в России информации и до штрафа дело не дойдёт. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Сейчас речь идёт об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещённой информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%. То есть они достигли почти 80%, а потом как-то расслабились, — отметил Жаров.

В ведомстве надеются, что компания "увеличит свою функцию по фильтрации" почти до 100% и её не придётся штрафовать.

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