В Роскомнадзоре оценили вероятность очередного штрафа в отношении Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещённой в России информации и до штрафа дело не дойдёт. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

— Сейчас речь идёт об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещённой информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%. То есть они достигли почти 80%, а потом как-то расслабились, — отметил Жаров.

В ведомстве надеются, что компания "увеличит свою функцию по фильтрации" почти до 100% и её не придётся штрафовать.