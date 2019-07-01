В СКР передали уголовное дело, обвиняемым по которому был журналист Голунов

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому был корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своём Telegram-канале.

— 21 июня дело Голунова было передано в Прокуратуру Москвы для определения подследственности. Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано, — написал юрист 1 июля.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Суд постановил отправить журналиста под домашний арест, однако уже 11 июня уголовное дело против него было прекращено и его освободили.

Самого Голунова следствие уже привлекло как свидетеля. Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с журналистом. Из-за этого дела глава государства освободил от занимаемых должностей двух генералов.