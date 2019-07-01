Netflix опубликовала постеры сериала "Ведьмак"

14

Фото © Instagram/henrycavill

Стриминговая платформа Netflix и актёр Генри Кавилл поделились промокадрами персонажей и постерами сериала "Ведьмак". Фотографии были опубликованы в соцсетях и на сайте сервиса.

Поклонники серии книг польского писателя Анджея Сапковского, которые легли в основу экранизации, восхитились преображением Кавилла.

Вот он, наш Ведьмак! (это тем. — Прим. Лайфа), кто сомневался!

Выглядит здорово!

Не могу дождаться! Кавилл отлично справился с ролями в фильмах "Миссия невыполнима" и "Супермен"

Генри Кавилл? Ничего подобного! Теперь ты Геральт из Ривии. Моя любимая игра, любимый герой, любимый актёр...

Ранее сообщалось, что съёмки сериала начались 5 ноября 2018 года. В Сети опубликовали фотографии со съёмочной площадки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×