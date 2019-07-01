Netflix опубликовала постеры сериала "Ведьмак"

Стриминговая платформа Netflix и актёр Генри Кавилл поделились промокадрами персонажей и постерами сериала "Ведьмак". Фотографии были опубликованы в соцсетях и на сайте сервиса.
It begins: @witchernetflix pic.twitter.com/B9ctKEefMx— See What's Next (@seewhatsnext) July 1, 2019
Поклонники серии книг польского писателя Анджея Сапковского, которые легли в основу экранизации, восхитились преображением Кавилла.
Anya *Chalotra* plays Yennefer — as an apology for the early morning typo, here are some more photos of #TheWitcher stars! pic.twitter.com/gCpQV4RmmN— See What's Next (@seewhatsnext) July 1, 2019
Вот он, наш Ведьмак! (это тем. — Прим. Лайфа), кто сомневался!
Выглядит здорово!
Не могу дождаться! Кавилл отлично справился с ролями в фильмах "Миссия невыполнима" и "Супермен"
Генри Кавилл? Ничего подобного! Теперь ты Геральт из Ривии. Моя любимая игра, любимый герой, любимый актёр...
Ранее сообщалось, что съёмки сериала начались 5 ноября 2018 года. В Сети опубликовали фотографии со съёмочной площадки.
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