Лайф разыскал хозяйку крокодила, которого купали в Клязьминском водохранилище

Девушка уверяет, что в момент прогулки на природе было мало людей, а на пасти Тэкеры были специальные силиконовые резинки.

Лайф нашёл хозяйку крокодила, который прославился после появления в Сети видео с его купанием в Клязьминском водохранилище. 20-летняя Венера, механик по образованию, рассказала, что забрала каймана из Ярославского зоопарка.

Тэкера, что на японском означает "сокровище", питается мышами, креветками, тушками цыплят и говядиной. По словам хозяйки, рептилию иногда нужно выводить на солнце. Именно поэтому девушка гуляла с кайманом на водохранилище.

По словам Венеры, в тот день она сама плавала с Тэкерой. Девушка использует специальные силиконовые резинки — надевает их на пасть рептилии, чтобы она никого не укусила.

— Она не страшнее собаки, — утверждает хозяйка каймана, отмечая, что Тэкера никогда не кусала её.

После того как в Сети появились фотографии и видео купающегося на природе крокодила, в адрес хозяйки каймана стали поступать многочисленные угрозы. Венера и её подруга уверяют, что не гуляли с крокодилом в черте Москвы. Они утверждают, что во время купания Тэкеры в Клязьминском водохранилище там было мало людей.