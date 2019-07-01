На Украине прогремел взрыв на детской площадке, шесть человек пострадали

Отмечается, что на площадке группа детей играла с неизвестным предметом, который вскоре взорвался.

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв на детской площадке. Пострадало шесть детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. Об этом в своём фейсбуке сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По данным ведомства, инцидент произошёл 1 июля в районе 20:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Отмечается, что дети играли с неизвестным предметом, который впоследствии взорвался. Известно, что пострадавшим от четырёх до шестнадцати лет.

Областная полиция уже ведёт расследование данного инцидента.