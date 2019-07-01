В Лондоне из летящего самолёта "Кенийских авиалиний" выпало тело мужчины

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Фото © Instagram/officialkenyaairways

По предварительной версии, погибший пробрался в отсек шасси, пытаясь совершить перелёт без покупки билета. В месте, откуда, по версии следствия, выпал мужчина, обнаружили сумку, продовольствие и воду.

Тело неизвестного мужчины выпало из летящего к лондонскому аэропорту Хитроу самолёта "Кенийских авиалиний". Об инциденте, произошедшем 30 июня, сообщает Скотланд Ярд.

Как уточняется, тело обнаружили во дворе частного дома на юге Лондона. Врачи и полицейские, прибывшие на место происшествия, подтвердили смерть неизвестного.

Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины, — отметили в пресс-службе полиции.

По предварительной версии, погибший пробрался в отсек шасси, пытаясь совершить перелёт без покупки билета. В месте, откуда, по версии следствия, выпал мужчина, обнаружили сумку, продовольствие и воду.

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