В Лондоне из летящего самолёта "Кенийских авиалиний" выпало тело мужчины

Тело неизвестного мужчины выпало из летящего к лондонскому аэропорту Хитроу самолёта "Кенийских авиалиний". Об инциденте, произошедшем 30 июня, сообщает Скотланд Ярд.
Как уточняется, тело обнаружили во дворе частного дома на юге Лондона. Врачи и полицейские, прибывшие на место происшествия, подтвердили смерть неизвестного.
— Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины, — отметили в пресс-службе полиции.
По предварительной версии, погибший пробрался в отсек шасси, пытаясь совершить перелёт без покупки билета. В месте, откуда, по версии следствия, выпал мужчина, обнаружили сумку, продовольствие и воду.
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