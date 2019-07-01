СМИ: Турция может купить российские истребители вместо американских F-35

Анкара может рассмотреть вариант с покупкой российских истребителей в случае санкций США и отказа поставки F-35 из-за покупки систем С-400. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Вашингтон может свернуть программу сотрудничества с Турцией по F-35 и введение санкций. В таком случае Анкара будет вынуждена искать другие варианты, одним из которых может стать покупка истребителей у России.

Кроме того, в Турции надеются на совместное с Россией производство ракет нового поколения.

Ранее экс-министр обороны США Патрик Шэнахэн предупредил турецкие власти о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких лётчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения С-400. Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за контракта с Россией.