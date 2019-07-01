Члены ОПЕК одобрили проект хартии сотрудничества со странами "не ОПЕК"

Итоговое обсуждение хартии состоится 2 июля на заседании, в котором примут участие страны "не ОПЕК".

Члены организации ОПЕК в ходе заседания 1 июля одобрили проект хартии сотрудничества с государствами, не принадлежащими к участникам объединения. Об этом рассказал ТАСС один из участников переговорного процесса.

Как уточняется, документ был утверждён спустя пять часов после начала встречи. Итоговое обсуждение хартии состоится 2 июля на заседании, в котором примут участие страны "не ОПЕК".

По предварительным данным, в ходе сегодняшнего заседания члены объединения также договорились о продлении полномочий генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо до 2021 года. Кроме того, был согласован вопрос, касающийся договорённостей о сокращении добычи на девять месяцев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет вступать в ОПЕК.