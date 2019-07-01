МИД РФ отложил до "лучших времён" вопрос отмены виз для граждан Грузии

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Фото © Pixabay

Москва рассматривала вопрос об отмене виз для жителей Грузии, однако его продвижению помешали начавшиеся в Тбилиси масштабные акции протеста. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придётся подождать до лучших времён, — рассказал Карасин.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте делегации РФ. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

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