МИД Сирии обратился в ООН по поводу ракетной атаки Израиля

Сообщается, что в результате нападения на Дамаск и Хомс погибло четыре мирных жителя, 21 человек ранен.

Сирийский МИД вновь призвал ООН принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки по территории страны. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на источники в САР.

Согласно информации агентства, в результате осуществленной Израилем ракетной атаки по Дамаску и Хомсу погибло четыре мирных жителя, ещё 21 ранен, окрестностям нанесён материальный ущерб.

Пресс-служба МИД САР отмечает, что нападение имело под собой цель затянуть войну в Сирии и поднять боевой дух террористических группировок, относящихся к Израилю.

— Эта атака является эпизодом из серии многократных израильских атак против сирийского суверенитета, которыми израильские чиновники стали публично хвастаться. В своей привычной нахальной манере они выражают готовность продолжить их и бросают вызов ООН и её резолюциям и уставу. При этом власти Израиля скрывали все предыдущие годы, что они совершают эти акты агрессии, — говорится в сообщении, направленном сирийским МИД в ООН.

В ведомстве также подчеркнули, что подобная агрессия стала возможной в связи с поддержкой США и ряда стран СБ ООН, ограничивших высказывания в Совете. Сирийские власти в очередной раз обратились к организации с требованием к выполнению обязательств по установлению мира и безопасности, равно как и к принятию в отношении Израиля мер, не допускающих повторение атак.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором видно, как силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку по Дамаску и Хомсу.