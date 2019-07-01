На Украине пожаловались, что из-за России планы учений с НАТО пришлось изменить

По предварительным данным, манёвры перепланировали из-за того, что Россия якобы перекрыла доступ к территории, где планировали проводить Sea Breeze — 2019.

В план совместных учений Незалежной и НАТО пришлось внести коррективы из-за действий Москвы, заявил командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По словам Воронченко, Россия якобы внезапно перекрыла доступ к району, в котором планировали проводить учения Sea Breeze — 2019.

— Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас манёвры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений, — отметил он.

При этом военный не уточнил, о каком районе идёт речь.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот ВМФ России отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в международных военно-морских учениях Sea Breeze — 2019.

Напомним, ежегодные многонациональные учения Sea Breeze, которые проводятся с 1997 года, стартовали в Одессе 1 июля.

В учениях задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников, ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии. Всего в учениях примут участие 32 корабля, 24 самолёта и более 900 человек личного состава.

В частности, в Sea Breeze — 2019 примут участие американский ракетный эсминец Carney и быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США.