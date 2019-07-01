Жители пятиэтажки в Нижневартовске, где произошёл пожар, получат компенсацию

Семьи, имуществу которых нанесён полный ущерб, получат по 300 тысяч рублей. По 150 тысяч получат жители дома, имущество которых пострадало частично.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выплатит компенсацию жильцам пятиэтажки в Нижневартовске, где 1 июля произошёл пожар. Об этом журналистам сообщили в Департаменте общественных и внешних связей региона.

— 14,847 млн рублей выделено из резервного фонда Правительства Югры для оказания материальной помощи жителям дома № 5а на улице Спортивной в Нижневартовске. Распоряжение, определяющее данные меры поддержки для семей, чьё имущество пострадало при пожаре многоквартирного дома, подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова, — говорится в сообщении.

Семьи, имуществу которых нанесён полный ущерб, получат по 300 тысяч рублей. По 150 тысяч получат жители дома, имущество которых пострадало частично.

Отмечается, что всего в 62-квартирном доме проживает 190 человек. Также главе города поручено оценить стоимость ремонтных работ.

Напомним, 1 июля в Нижневартовске в пятиэтажном доме произошёл пожар. Во время пожара в нём прогремел взрыв. В результате ЧП из здания было эвакуировано около 200 жильцов.