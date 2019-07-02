СМИ: Боевики атаковали правительственные войска на территории Нигера

Лагерь правительственной армии Нигера у границы с Мали подвергся атаке со стороны боевиков. Об этом сообщает AFP со ссылкой на военные источники.

Согласно полученной информации, экстремисты использовали транспортные средства, за рулём которых находились смертники. Данных о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

Атака боевиков произошла в том же районе, в котором с 8 по 18 июня военнослужащие Нигера, Франции и США проводили антитеррористическую операцию, в результате которой ликвидировали по меньшей мере 18 террористов, принадлежащих группировке "Исламское государство в Большой Сахаре", принёсшей клятву верности ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.