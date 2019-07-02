Глава МИД Ирана назвал условия возвращения к обязательствам по СВПД

При этом он подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к своим обязательствам, как только Франция, Германия и Великобритания выполнят свои.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не нарушал Совместного всеобъемлющего плана действий и может вернуться к обязательствам, предусматриваемым договором. Об этом он заявил в " We have NOT violated the #JCPOA.



Para 36 of the accord illustrates why:



We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.



We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.



We finally took action after 60 weeks.



As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH — Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2019 " target="_blank">Твиттере".

По его словам, страна лишь прибегла к механизму разрешения споров в соответствии с 36-м параграфом, предусмотренным на тот случай, если одна из сторон считает, что оговоренные обязательства не исполняются другой стороной.

— Мы не нарушали СВПД. Параграф 36 договора иллюстрирует почему: мы задействовали и исчерпали параграф 36 после выхода США. Мы предоставили E3+2 (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия. — Прим. Лайфа) несколько недель... По истечении 60 дней мы, наконец, начали действовать, — отметил он.

При этом он подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к своим обязательствам, как только Франция, Германия и Великобритания выполнят свои.

Ранее СМИ сообщали, что замглавы иранского МИД Аббас Аракчи выразил мнение, что сокращение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не будет иметь обратного действия до выполнения требований страны.