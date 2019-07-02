Американка смогла похудеть на 270 кг и теперь весит в пять раз меньше

Женщина смогла сбросить вес благодаря участию в реалити-шоу, после которого она прошла комплекс процедур.

Жительница американского штата Теннесси Мила Кларк похудела практически на 270 кг, став весить в пять раз меньше. Об этом сообщает портал LADbible.

Согласно словам 51-летней женщины, она весила порядка 340 кг, будучи прикованной к кровати в течение трёх лет. По причине ожирения американка не могла передвигаться самостоятельно, а на её ноге образовалась лимфедема (отёк тканей. — Прим. Лайфа). Тогда Кларк заявляла, что она несчастна, поскольку в состоянии "только есть и спать".

Американке удалось избавиться от лишнего веса после того, как она стала участницей реалити-шоу My 600lb Life на канале TLC. На первом этапе женщина смогла сбросить 50 кг в результате изменения питания. Далее врачи сделали Кларк операцию по удалению лимфедемы, позволившую ей нормально стоять. Жительница Теннесси также перенесла несколько медицинских процедур по удалению лишней кожи, снижению веса и протезированию коленей.

Похудение в общей сложности заняло у американки порядка трёх лет. На текущий момент она весит чуть больше 70 килограммов.