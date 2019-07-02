СКР проверит информацию о пряниках с плесенью в детском лагере в Подмосковье

Следственный комитет России проверит информацию о том, что в одном из летних лагерей подмосковного Королёва детям давали пряники с плесенью. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что проверка назначена после сообщений СМИ об оказании некачественных услуг в лагере. Также следователи намерены установить факт давления со стороны администрации гимназии, в которой находится лагерь, на 15-летнюю вожатую, которая сфотографировала пряники.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.