Климкин рассказал, что Порошенко приглашал его в свою партию

Глава МИД Украины Павел Климкин признался, что бывший президент Незалежной Пётр Порошенко предлагал ему войти в список его партии "Европейская солидарность".

При этом дипломат отметил, что не собирался становиться членом партии Порошенко и для себя планировал другое будущее.

— Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший президент (Украины Пётр Порошено. — Прим. Лайфа) предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием, — цитирует политика издание "Украинские новости".

Климкин добавил, что намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата по мажоритарному кругу, но позже решил отказаться от этой мысли. При этом он отметил, что не исключает того, что в будущем продолжит политическую карьеру.

Напомним, ранее Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".