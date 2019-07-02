В шахте на юге Польши из-за подземного толчка погибло три горняка

На юге Польши в шахте Мурски-Сташич из-за сильного подземного толчка погибло три горняка, ещё шестеро госпитализированы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Польской горнодобывающей группы Томаш Глодовский.

— В зоне толчка в тот момент работало девять шахтёров, — рассказал представитель горнодобывающей компании, добавив, что толчок произошёл в 14:12 (15:12 мск).

Согласно его информации, трое пострадавших сами смогли подняться на поверхность, ещё троих вынесли коллеги. Оставшихся шахтёров искали спасатели и врач, однако им уже нельзя было помочь.