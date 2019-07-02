Разведка США заявила, что Россия не изготовит больше 60 ракет "Авангард"

Американская разведка пришла к выводу, что Россия не обладает необходимыми ресурсами для массового производства гиперзвуковых ракет "Авангард". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

— Ожидается, что они выпустят не больше 60 единиц данного гиперзвукового оружия, поскольку разработка оказалась очень дорогостоящей, — цитируют своего собеседника журналисты.

По данным СМИ, разработка "Авангарда" — одна из первостепенных задач и к 2020 году ракеты поступят на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что в США признали свои системы ПРО бессильными против "Сармата" и "Авангарда".