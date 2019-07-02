Разведка США заявила, что Россия не изготовит больше 60 ракет "Авангард"

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Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Американская разведка пришла к выводу, что Россия не обладает необходимыми ресурсами для массового производства гиперзвуковых ракет "Авангард". Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что они выпустят не больше 60 единиц данного гиперзвукового оружия, поскольку разработка оказалась очень дорогостоящей, — цитируют своего собеседника журналисты.

По данным СМИ, разработка "Авангарда" — одна из первостепенных задач и к 2020 году ракеты поступят на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что в США признали свои системы ПРО бессильными против "Сармата" и "Авангарда".

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