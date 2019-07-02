Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Об этом сообщает пул Белого дома.

Документ предусматривает введение жёстких стандартов для центров содержания мигрантов, а также выделение средств на продукты питания, жильё и медицинское обслуживание мигрантов.

Напомним, в начале июня американский лидер заявил, что Вашингтон и Мехико достигли договорённости по вопросам миграции, согласно которой латиноамериканская страна должна снизить поток нелегальных мигрантов в США за 45 дней.