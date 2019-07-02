Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой

1

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Об этом сообщает пул Белого дома.

Документ предусматривает введение жёстких стандартов для центров содержания мигрантов, а также выделение средств на продукты питания, жильё и медицинское обслуживание мигрантов.

Напомним, в начале июня американский лидер заявил, что Вашингтон и Мехико достигли договорённости по вопросам миграции, согласно которой латиноамериканская страна должна снизить поток нелегальных мигрантов в США за 45 дней.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×