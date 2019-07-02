В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Отмечается, что после приземления из лайнера вынесли на носилках четырёх стюардесс.

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту. Об этом сообщает Fox News.

Лайнер Airbus A320 следовал рейсом Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) — Тампу (штат Флорида). Однако после обнаружения в салоне самолёта необычной вони экипаж принял решение вернуться в пункт отправления.

После приземления воздушного судна четырёх стюардесс вынесли на носилках. В компании это объяснили мерами предосторожности.

— Никто из пассажиров не сообщил о каких-либо травмах, и сейчас мы работаем над тем, чтобы доставить их в пункт назначения. В качестве мер предосторожности медицинский персонал обследует бортпроводников. Мы приносим извинения за неудобства, — прокомментировал ситуацию представитель авиакомпании Spirit Airlines.

Ранее Лайф писал о похожем случае, когда все члены экипажа авиакомпании American Airlines были госпитализированы после жалоб на жуткую вонь на борту лайнера.