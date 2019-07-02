В Минздраве предложили проверять студентов на употребление наркотиков

Минздрав РФ подготовил проект, предусматривающий введение обязательных проверок студентов и школьников на употребление наркотиков. Соответствующий документ опубликовали на сайте проектов нормативно-правовых актов.
— Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися включают в себя социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся, — отметили в тексте документа.
Как уточняется, целью инициативы является раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.
Ранее во Всемирном докладе о наркотиках, подготовленном Управлением ООН по наркотикам и преступности, сообщили, что в 2017 году около 271 миллиона человек употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики. Самым распространённым наркотиком ООН признала каннабис, а самыми опасными — героин и опиум.
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