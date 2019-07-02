США: Нельзя позволить Ирану развивать ядерную программу

Американские власти отреагировали на сообщение о том, что страна Средней Азии превысила лимит обогащения урана в 300 кг.

США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока тот не изменит свою политику в ядерной сфере. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

— Соединённые Штаты и их союзники никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Оказание максимального давления на иранский режим будет продолжаться до тех пор, пока его лидеры не изменят свой курс действий. Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению, — говорится в сообщении.

Гришэм отреагировала на информацию о том, что запасы обогащённого урана в Иране превысили лимит в 300 кг, разрешённый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Она рассказала, что в рамках программы является ошибкой позволять Ирану обогащать уран вообще. Пресс-секретарь Белого дома считает, что необходимо вернуться к давним стандартам, запрещающим стране Среднего Востока следовать данному процессу.

— Иранский режим предпринял новые шаги для продвижения своих ядерных амбиций, — поддержал Гришэм в "Твиттере" госсекретарь США Майк Помпео. — Ключевому спонсору терроризма в мире никогда нельзя позволять обогащать уран до какого-либо уровня.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказывал о подготовке мер для сдерживания Ирана.