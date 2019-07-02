Трамп признался, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном

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Фото © AP Photo / Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" признался, что с нетерпением ждёт новой встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время, — заявил Трамп.

Он также добавил, что переговоры между странами сейчас возобновляются.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.

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