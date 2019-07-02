Трамп признался, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" признался, что с нетерпением ждёт новой встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2019 г.

— Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время, — заявил Трамп.

Он также добавил, что переговоры между странами сейчас возобновляются.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.