Жительницу Великобритании выгнали из самолёта EasyJet из-за глубокого декольте

Пассажирку самолёта EasyJet из Великобритании выгнали с рейса Малага — Лондон из-за чрезмерно глубокого декольте. Об инциденте сообщает The Sun.

İspanya Malaga'da derin göğüs dekoltesiyle uçağa binen 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Harriet Osborne, uçakta küçük çocukların olması gerekçe gözterilerek kadın hostes tarafından zorla uçaktan indirildi. pic.twitter.com/dkg9ASzwHc — İstiklal (@istikllal_) July 1, 2019

Как уточняется, Харриет Осборн надела прозрачную блузку с декольте, не надев бюстгальтер. По её словам, стюардесса сделала ей замечание и попросила 31-летнюю женщину покинуть салон из-за откровенного наряда, так как на борту были дети.

Представители компании EasyJet подтвердили, что 23 июня стюардесса сняла с рейса Осборн пассажирку из-за неподобающего поведения. Они отметили, что та отказалась прислушаться к персоналу и отвечала грубостями на просьбы надеть что-либо поверх прозрачной блузки. В итоге ей пришлось остаться в Малаге и ждать следующий рейс.

— Члены экипажа повели себя ужасно, из-за них я почувствовала себя дешёвкой, — возмутилась женщина.

Она заявила, что раньше не носила откровенные вещи, но в тот день уверенности ей придало то, что она была на отдыхе. Осборн пожаловалась, что замечание, сделанное на глазах всех пассажиров, смутило её и довело до слёз.