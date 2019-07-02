Сара Сандерс может написать книгу о своей работе в Белом доме

Уходящая с должности пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс планирует написать мемуары о собственной работе в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, в книге будет запечатлён опыт работы Сандерс в должности представителя администрации главы государства. Также отмечается, что женщина всерьёз рассмотрит возможность избираться на пост губернатора от штата Арканзас.

Ранее Сара Сандерс заявила, что собирается покинуть администрацию Трампа. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома после трёх лет работы всё же покинет свой пост. После чего поступила информация, что новым пресс-секретарем Белого дома станет Стефани Гришэм, которая ранее представляла интересы супруги нынешнего американского лидера Меланьи Трамп.