Климкин о конфликте с Зеленским: Эмоциональная история

Министр также рассказал, что в любой момент готов поговорить с лидером Незалежной.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал свой конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским, назвав его "эмоциональной историей", сообщают "Украинские новости".

— Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам, — заявил Климкин.

Министр также рассказал, что в любой момент готов поговорить с лидером Незалежной, однако глава государства пока никак с ним не контактировал. Климкин также обратил внимание на нотную переписку, которая является компетенцией МИД.

Напомним ранее, Владимир Зеленский выступил с критикой работы МИД Незалежной и его главы Павла Климкина из-за ноты в адрес России касательно арестованных украинских моряков. После скандала Климкин решил отправиться в "политический отпуск".