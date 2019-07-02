Экс-президент Украины Кравчук раскритиковал действия Климкина

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что ранее глава МИД страны не принимал решения без согласования с главой государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsOne.
— Ни разу ещё не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику, — заявил Кравчук.
Экс-президент Украины ссылается на конституцию, в которой написано, что за международную политику отвечает глава государства. А поскольку данный вопрос уже вышел за границы ведения министерств обеих стран, то "нельзя было Климкину так поступать", подчёркивает Кравчук.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой работы МИД Незалежной и его главы Павла Климкина из-за ноты в адрес России касаемо арестованных украинских моряков. После скандала Климкин решил отправиться в "политический отпуск". Президент Украины вдогонку обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с требованием наказать главу МИД за неподчинение.
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