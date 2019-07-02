Экс-президент Украины Кравчук раскритиковал действия Климкина

Он ссылается на то, что вопрос, который глава МИД урегулировал самостоятельно, нельзя решать без одобрения лидера страны.

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что ранее глава МИД страны не принимал решения без согласования с главой государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsOne.

— Ни разу ещё не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил к сведению главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику, — заявил Кравчук.

Экс-президент Украины ссылается на конституцию, в которой написано, что за международную политику отвечает глава государства. А поскольку данный вопрос уже вышел за границы ведения министерств обеих стран, то "нельзя было Климкину так поступать", подчёркивает Кравчук.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой работы МИД Незалежной и его главы Павла Климкина из-за ноты в адрес России касаемо арестованных украинских моряков. После скандала Климкин решил отправиться в "политический отпуск". Президент Украины вдогонку обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с требованием наказать главу МИД за неподчинение.