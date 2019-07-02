Представитель Зеленского оценил заявление об уступках по вопросу русского языка

Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Украины на территории Незалежной единственным государственным языком является украинский.

Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук прокомментировал заявление главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана о возможных уступках по вопросу статуса русского языка в Донбассе. Об этом сообщает телеканал ICTV.

По словам Стефанчука, Богдан высказал свою личную позицию.

— Это следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии, — отметил он.

Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Украины на территории Незалежной единственным государственным языком является украинский.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе может получить статус регионального при условии, что государственным будет украинский. Спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия эти слова возмутили, и он пообещал, что парламент не допустит восстановления статуса русского языка как регионального.