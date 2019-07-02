На аукционе в США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы

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Фото © RR Auction

Эксперты полагают, что необычный лот уйдёт с молотка не менее чем за пять тысяч долларов.

Бостонский аукцион RR Auction объявил о продаже тёмно-синей толстовки с принтом Fly Atlantic, которую принцессе Диане подарил миллиардер Ричард Брэнсон. Об этом сообщает NBC News.

По словам личного тренера монаршей особы, при жизни принцесса использовала толстовку для того, чтобы помешать папарацци получить новые снимки.

Собираясь на тренировку, она всегда надевала одну и ту же толстовку, чтобы оставить журналистов ни с чем.

Ранее актёр Кевин Костнер рассказал, что незадолго до смерти принцесса Диана планировала сыграть главную роль в продолжении фильма "Телохранитель".

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