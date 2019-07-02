На аукционе в США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы

Эксперты полагают, что необычный лот уйдёт с молотка не менее чем за пять тысяч долларов.

Look like a princess: Diana's workout sweatshirt for sale https://t.co/VV9A0oK0DX pic.twitter.com/KEi6E3fE68 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) July 1, 2019

Бостонский аукцион RR Auction объявил о продаже тёмно-синей толстовки с принтом Fly Atlantic, которую принцессе Диане подарил миллиардер Ричард Брэнсон. Об этом сообщает NBC News.

По словам личного тренера монаршей особы, при жизни принцесса использовала толстовку для того, чтобы помешать папарацци получить новые снимки.

Собираясь на тренировку, она всегда надевала одну и ту же толстовку, чтобы оставить журналистов ни с чем.

Ранее актёр Кевин Костнер рассказал, что незадолго до смерти принцесса Диана планировала сыграть главную роль в продолжении фильма "Телохранитель".