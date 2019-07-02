У задержанного в Чехии украинца обнаружили в диване около миллиона долларов

По данным полиции, злоумышленник наживался на возврате НДС различным фирмам и предприятиям.

Практически один миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружили сотрудники полиции при задержании гражданина Украины в городе Вельке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.

— Данный 52-летний гражданин был посредником при подборе работы для других иностранцев на различных предприятиях и в фирмах. С их помощью он создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами, — пояснил Махала.

Он также отметил, что дела в таких фирмах вели иностранцы, чтобы их было невозможно найти налоговикам и полиции.

Согласно его словам, с таким количеством денежных средств ему и его коллегам пришлось работать впервые. Чтобы пересчитать все деньги, полицейским пришлось попросить в банке счётчик банкнот.

Представитель полиции добавил, что задержанному гражданину Украины грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.