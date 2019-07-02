Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт президента страны Владимира Зеленского и главы МИД Павла Климкина, назвал главу государства "невеждой".

— Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — Прим. Лайфа), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать, — заявил Арьев в интервью журналу "Новое время".

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой работы МИД Незалежной и его главы Павла Климкина из-за ноты в адрес России касательно арестованных украинских моряков. После скандала Климкин решил отправиться в "политический отпуск".