Павлиашвили об отказе Катамадзе выступать в России: Я бы так не сделал

Он также призвал не формировать на основании её заявления мнение о том, что все в Грузии так относятся к РФ.

Популярный певец и музыкант Сосо Павлиашвили в интервью "Вечерней Москве" призвал не осуждать джазовую исполнительницу Нино Катамадзе, которая заявила о том, что больше не будет выступать в России, тем самым поддержав митингующих в Грузии.

— Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я её не осуждаю и вас прошу: не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию, — заявил Павлиашвили.

Артист также призвал не формировать на основании её заявления мнение о том, что все в Грузии так относятся к РФ.

Как ранее сообщал Лайф, Катамадзе написала, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала митингующих в Тбилиси. В Кремле уже отреагировали на данное заявление, заявив о готовности разъяснить разные аспекты политики исполнительнице.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.